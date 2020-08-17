Российские грузовики без номеров проследовали в сторону Белоруссии - СМИ

Российские грузовики без номеров проследовали в сторону Белоруссии - СМИ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В ЗВО отметили, что такая техника не входит в их состав

Колонна с десятками грузовиков без государственных номеров проследовала по трассе "Псков – Санкт-Петербург" в сторону Белоруссии. Один из очевидцев сообщил, что за четыре часа дороги встретил "около 30 – 40" "Уралов" и машины типа "Хаммер".

Пресс-служба Западного военного округа заявила, что представленные на видео образцы техники не входят в состав вооружения войск ЗВО, отмечает URA.RU. В расследовательской группе Conflict Intelligence Team рассказали, что такие машины использует Росгвардия, передает "ФедералПресс". А другой источник  из вооруженных сил заметил, что во время эскалации ситуации на востоке Украины многие очевидцы автоматически "отправляли" любую проследовавшую колонну на территорию Незалежной, сообщает "Фонтанка".

Один из читателей издания заявил, что расстояние между Петербургом и Минском составляет 800 км, поэтому речи о "броске" быть не может – в таком случае вооруженные силы направлялись бы из тыловой части, а не ключевого пограничного узла рядом с Прибалтикой.

Ранее политтехнолог Марат Баширов допустил, что Запад подготовился к волнениям в Белоруссии после выборов для силового захвата власти. Вторжение войск из Польши и Прибалтики под видом "освободителей" от Лукашенко вполне вероятно.

Егор МАЛКОВ

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