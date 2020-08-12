На фоне беспорядков в Белоруссии передислокация американских подразделений из Германии в Польшу смотрится в новом свете

Запад подготовился к волнениям в Белоруссии после выборов, чтобы изменить там режим силовым путем. Вторжение войск из Польши и Прибалтики под видом "освободителей" от диктатуры Лукашенко вполне вероятно, допустил политтехнолог Марат Баширов.

Собственно, в том, что на выборах-2020 победит Александр Лукашенко, никто не сомневался. Как и в том, что среди белорусов найдутся противники действующего президента. Поэтому вполне можно было подогреть толпу до уличных протестов. Причем лидер оппозиции был не важен: Светлану Тихановскую "списали" моментально, соцсети наводнили кровавые картинки и рассказы о жестокости ОМОН, а о "чистоте выборов" и пересчете бюллетеней как-то забыли. Потому что задумка Запада иная.

"Штаты не зря разместили свои базы в Прибалтике и Польше, переведя часть своих военнослужащих туда из Германии и проводя в течение двух лет учения по преодолению болот", – написал Баширов в своем телеграм-канале.

Буквально на днях, во второй половине июля, в США прошли учения для военнослужащих из Латвии и Литвы, а в данный момент на территории Польши проходит вторая фаза маневров DEFENDER-Europe 20 Plus по отработке американо-польского взаимодействия армий, пишет "Царьград". Если Запад решит, что Белоруссия срочно нуждается в свержении диктатора и насаждении демократии, их войска готовы – стоят буквально на границе.

Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье, 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил с большим отрывом: у него около 80%, у Тихановской менее 10%, у остальных еще меньше.

В первый же вечер после голосования белорусы вышли на улицы Минска, требуя открытого подсчета бюллетеней. На второй день протестные акции распространились по всей Республике, а подавлять их начали более жестко.

В ЕС пригрозили наказать Лукашенко за разгон протестов, однако беспорядки продолжились, как и задержания активистов. Впрочем, спецслужбы Белоруссии заявили, что вычислили и арестовали координатора протестов – им оказался местный житель.