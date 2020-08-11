Один человек погиб

В Белоруссии в ночь с 10 на 11 августа продолжились беспорядки – люди, недовольные результатами выборов президента страны, вышли на улицы. СМИ освещали, как проходили столкновения.

Протестующие собирались в группы в разных местах Минска, попасть к главной точке – проспекту Победителей им не удалось, так как правоохранители перекрыли заранее подходы к стеле. Против демонстрантов спецназ использовал светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Люди строили баррикады и бросали в силовиков фейерверки, а, по данным телеграм-канала Euroradio, даже коктейли Молотова. Протесты прошли и в других городах страны. Об том сообщает издание "Медуза". Все события ночи транслировались в телеграм-каналах. Так, за ситуацией следил Nexta Live, который поведал о задержаниях в разных городах страны. Сколько именно человек задержали, неизвестно.

Один человек погиб. Как рассказала представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, у мужчины в руках сработало взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков, передает РИА "Новости".

Видео с баррикадами опубликовал телеграм-канал Mash.

В Сети распространяется призыв среди белорусов выйти на всеобщую забастовку 11 августа, чтобы победителем голосования признали Светлану Тихановскую. Об этом пишет телеграм-канал Nexta Live.

При этом телеграм-канал Virus Live ссылкой на источники написал, что Александр Лукашенко рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. Как отмечает телеканал "360", сегодня в Белоруссии состоится заседание Совета Безопасности.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК признал победителем действующего главу Александра Лукашенко. При этом его соперница Светлана Тихановская объявила лидером гонки себя. После голосования в стране начались протесты.