Вторая ночь протестов: в Белоруссии продолжаются столкновения с силовиками

Вторая ночь протестов: в Белоруссии продолжаются столкновения с силовиками
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын$/Global Look Press//www.globallookpress.com
Один человек погиб

В Белоруссии в ночь с 10 на 11 августа продолжились беспорядки – люди, недовольные результатами выборов президента страны, вышли на улицы. СМИ освещали, как проходили столкновения. 

Протестующие собирались в группы в разных местах Минска, попасть к главной точке – проспекту Победителей им не удалось, так как правоохранители перекрыли заранее подходы к стеле. Против демонстрантов спецназ использовал светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. 

Люди строили баррикады и бросали в силовиков фейерверки, а, по данным телеграм-канала Euroradio, даже коктейли Молотова. Протесты прошли и в других городах страны. Об том сообщает издание "Медуза". Все события ночи транслировались в телеграм-каналах. Так, за ситуацией следил Nexta Live, который поведал о задержаниях в разных городах страны. Сколько именно человек задержали, неизвестно. 

Один человек погиб. Как рассказала представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, у мужчины в руках сработало взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков, передает РИА "Новости". 

Видео с баррикадами опубликовал телеграм-канал Mash.

В Сети распространяется призыв среди белорусов выйти на всеобщую забастовку 11 августа, чтобы победителем голосования признали Светлану Тихановскую. Об этом пишет телеграм-канал Nexta Live.

При этом телеграм-канал Virus Live ссылкой на источники написал, что Александр Лукашенко рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. Как отмечает телеканал "360", сегодня в Белоруссии состоится заседание Совета Безопасности. 

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК признал победителем действующего главу Александра Лукашенко. При этом его соперница Светлана Тихановская объявила лидером гонки себя. После голосования в стране начались протесты. 

Полина ИВАНОВА

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