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После известий о том, что на выборах в Белоруссии – 2020 побеждает Александр Лукашенко, люди вышли на улицы.
Журналисты сообщают, что в Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Об этом в телеграм-канале пишет Алексей Новоселов. Так, сейчас стычки происходят на проспекте Машерова.
"Как минимум одному милиционеру разбили голову", – говорится в сообщении.
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