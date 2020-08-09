Народ вступает в стычки с ОМОНом после объявления первых результатов экзитполов

После известий о том, что на выборах в Белоруссии – 2020 побеждает Александр Лукашенко, люди вышли на улицы.

Журналисты сообщают, что в Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Об этом в телеграм-канале пишет Алексей Новоселов. Так, сейчас стычки происходят на проспекте Машерова.

"Как минимум одному милиционеру разбили голову", – говорится в сообщении.





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