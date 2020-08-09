Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Большинство голосов белорусов в реальности досталось Светлане Тихановской, а не Александру Лукашенко. Об этом заявила сама соперница Батьки в борьбе за президентское кресло.
Тихановская сослалась на данные с трех участков, где, по ее словам, не было "фальсификаций". Об этом сообщает телеграм-канал RT.
Соратники Тихановской тем временем раскрыли результаты альтернативного подсчета голосов. На выборах в Белоруссии – 2020 она набирает более 80%, передает РИА Новости.
Ранее ЦИК озвучил последние данные с закрытых участков. Как сообщалось, у Лукашенко – 81, 35% голосов, а у Тихановской – лишь 8%.
В штабе последней, как передает информагентство, сообщили о неутешительном итоге выборов. По мнению соратников Тихановской, происходящее говорит о том, что в Белоруссии наступил политический кризис.
После объявления предварительных результатов голосования народ вышел на улицы. В Минске начались стычки с омоновцами, которые, как передают журналисты с места событий, применили светошумовые гранаты. По предварительной информации, есть раненые.
Связь и интернет практически отсутствуют, в центре Минска во время протестов выключили все уличное освещение.
Мужчин скрутили прямо на улице неизвестные в гражданской одежде
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"