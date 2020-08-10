Глава Белоруссии обезумел от паники, считает эксперт

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Вечером в стране начались акции протеста. Политолог Глеб Павловский оценил сложившуюся ситуацию.

По его словам, революцию предсказать сложно, однако действующий президент Александр Лукашенко пытается силой удержать власть.

"Не понятно, как поведут себя дальше люди. И что будет делать Лукашенко, тоже не понятно",

– заявил эксперт "Московскому комсомольцу".

Он добавил, что понедельник может стать решающим днем – люди проснутся, поймут, что их голоса аннулировали. За последнее время Лукашенко сам показал миру, что падение его рейтинга критичное, поэтому он попытается разыграть "антимосковскую карту", отметил аналитик. И предположил, что Батька не будет президентом следующие пять лет, так как не исключено, что аппарат страны сам от него избавится.

"Пока он ведет себя пока крайне глупо. Надо быть совсем обезумевшим от паники, чтобы заниматься приписками десятков процентов голосов",

– подчеркнул Павловский.

По его мнению, первое время Лукашенко сможет удержаться у власти, применив силовой аппарат. Однако не понятно, что будет дальше.

В президентской гонке, по предварительным данным, лидирует Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская уже заявила, что большинство голосов народа досталось, на самом деле, ей.

После того как вечером 9 августа закрылись избирательные участки, в Белоруссии начались столкновения. Из-за неработающего интернета вся информация публиковалась в телеграм-каналах.

Правоохранители применяли водометы и светошумовые гранаты. В Сети также появилось видео, как автозак разгоняет толпу, двигаясь прямо на нее, сообщал телеграм-канал NEXTA Live. Стало известно, что несколько человек пострадали. Один погиб, пишет телеграм-канал NEXTA Live. Официального подтверждения этой информации нет.

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против правоохранителей, передает РИА "Новости".