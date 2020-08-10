За Батьку проголосовали 80,23% населения

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина сообщила предварительные результаты выборов главы страны. По ее словам, побеждает действующий президент Александр Лукашенко.

Батька получил 80,23% голосов. При этом его соперница Светлана Тихановская – 9,90%. За остальных кандидатов проголосовали около 2% избирателей. Против всех выступили 6,02% людей, отмечает "Белтелерадиокомпания".

При этом явка на выборах составила 84,23%, передает РИА "Новости". Выразить свое мнение пришли накануне 5 миллионов 790 тысяч белорусов.

После завершения работы избирательных участков в Белоруссии начались столкновения.