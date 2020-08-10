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Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина сообщила предварительные результаты выборов главы страны. По ее словам, побеждает действующий президент Александр Лукашенко.
Батька получил 80,23% голосов. При этом его соперница Светлана Тихановская – 9,90%. За остальных кандидатов проголосовали около 2% избирателей. Против всех выступили 6,02% людей, отмечает "Белтелерадиокомпания".
При этом явка на выборах составила 84,23%, передает РИА "Новости". Выразить свое мнение пришли накануне 5 миллионов 790 тысяч белорусов.
После завершения работы избирательных участков в Белоруссии начались столкновения.
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