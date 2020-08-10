В Белоруссии озвучили предварительные итоги выборов президента

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За Батьку проголосовали 80,23% населения

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина сообщила предварительные результаты выборов главы страны. По ее словам, побеждает действующий президент Александр Лукашенко. 

Батька получил 80,23% голосов. При этом его соперница Светлана Тихановская – 9,90%. За остальных кандидатов проголосовали около 2% избирателей. Против всех выступили 6,02% людей, отмечает "Белтелерадиокомпания".  

При этом явка на выборах составила 84,23%, передает РИА "Новости". Выразить свое мнение пришли накануне 5 миллионов 790 тысяч белорусов. 

После завершения работы избирательных участков в Белоруссии начались столкновения. 

Полина ИВАНОВА

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