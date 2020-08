Внешние силы пытаются воспользоваться протестным меньшинством в Белоруссии, чтобы вертеть страной по своему желанию. Такое уже было проделано на Украине в 2014 году, напомнил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Дежавю в Минске", – написал дипломат в "Твиттер", комментируя столкновения протестующих с милицией вечером 9 августа. Полянский не сомневается, что среди граждан Белоруссии есть те, кто недоволен победой Александра Лукашенко на выборах. Но их точно меньше, чем белорусов, поддерживающих действующую власть или просто противников всяких переворотов. Но активистами решили воспользоваться прозападные силы.

"Это все равно громкое меньшинство, которое пытается навязать свою волю молчаливому большинству. И западные "геоинженеры" бессовестно эксплуатируют это, как они это делали на Майдане в Украине, разоряя страну", – отметил Полянский.

