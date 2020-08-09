Местная оппозиция готова бороться до последнего

Устроить 10 августа общенациональную стачку и потребовать провести новые выборы президента предлагают белорусские активисты гражданам республики. Они уверены, что после голосования 9 августа ЦИК Белоруссии объявит о победе с большим перевесом действующего президента Александра Лукашенко. Но настаивают, что борьбу нужно продолжать.

"Мы, посоветовавшись с десятками людей, подготовили план Б, который должен стать достойным отпором фальсификациям, провокациям и грубейшему подавлению мирных протестов", – заявили оппозиционеры.

Этот план опубликован в телеграмм-канале NEXTA Live. В нем пошагово расписано, как следует действовать 10 августа. В частности, предлагается всем сотрудникам госпредприятий в понедельник утром выйти на рабочие места, но устроить забастовку. Вместо работы прийти к администрации и потребовать от них выступить за перевыборы – "новые и честные".

Активисты уверены, что участникам стачки это в любом случае не повредит:

"Уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков", – говорится в заявлении.

Ранее оппозиционеры Белоруссии заявили, что намерены потребовать от ЦИК открытого подсчета голосов 9 августа сразу после окончания работы участков в 20.00, и призвали всех активистов вечером выйти на улицы, передает "Украина.ру".

Координировать протестную акцию будет непросто: в Белоруссии начали блокировать интернет и мобильную связь, а к столице стянуты войска. При этом местные СМИ сообщают, что участковые избирательные комиссии уже отрепетировали, как будут объявлять итоги голосования с победным для Лукашенко результатом.

"Утро.ру" ведет онлайн-трансляцию о том, как проходит основной день выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года.