Белорусы подготовили "план Б" на случай победы Лукашенко

Белорусы подготовили "план Б" на случай победы Лукашенко
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВыборы президента в Белоруссии состоялись
Местная оппозиция готова бороться до последнего

Устроить 10 августа общенациональную стачку и потребовать провести новые выборы президента предлагают белорусские активисты гражданам республики. Они уверены, что после голосования 9 августа ЦИК Белоруссии объявит о победе с большим перевесом действующего президента Александра Лукашенко. Но настаивают, что борьбу нужно продолжать.

"Мы, посоветовавшись с десятками людей, подготовили план Б, который должен стать достойным отпором фальсификациям, провокациям и грубейшему подавлению мирных протестов", – заявили оппозиционеры.

Этот план опубликован в телеграмм-канале NEXTA Live. В нем пошагово расписано, как следует действовать 10 августа. В частности, предлагается всем сотрудникам госпредприятий в понедельник утром выйти на рабочие места, но устроить забастовку. Вместо работы прийти к администрации и потребовать от них выступить за перевыборы – "новые и честные".

Активисты уверены, что участникам стачки это в любом случае не повредит:

"Уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков", – говорится в заявлении.

Ранее оппозиционеры Белоруссии заявили, что намерены потребовать от ЦИК открытого подсчета голосов 9 августа сразу после окончания работы участков в 20.00, и призвали всех активистов вечером выйти на улицы, передает "Украина.ру". 

Координировать протестную акцию будет непросто: в Белоруссии начали блокировать интернет и мобильную связь, а к столице стянуты войска. При этом местные СМИ сообщают, что участковые избирательные комиссии уже отрепетировали, как будут объявлять итоги голосования с победным для Лукашенко результатом.

"Утро.ру" ведет онлайн-трансляцию о том, как проходит основной день выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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Заголовок неверный: "Белорусы подготовили...."!
Беларусов 9,5 миллиона, а план подготовили пара десятков Чудозвонов гейропеоидного типа.
Они просто свихнулись, не видят реальности и регулярно орут, что именно они и есть Вся Беларусь.
А реальная Беларусь - Другая. Она за Батьку. И забастовок и стачек Не будет!
Увидите сами....
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