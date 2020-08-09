Выборы президента в Белоруссии состоялись

Результаты голосования обнародуют позже

По данным на 12 часов 9 августа, президентские выборы признаны состоявшимися – явка избирателей превысила 50%. Об этом заявили в ЦИК республики. 

Большинство граждан проголосовали в предыдущие дни, поскольку досрочное голосование стартовало еще 4 августа. К утру воскресенье количество проголосовавших уже выросло до 40%. 

Журналисты, которые наблюдают за процедурой выборов заявляют, что очереди к некоторым избирательным участкам огромные. В этом году может быть побит рекорд явки за все случаи проведения президентских выборов в Белоруссии. 

Текстовая трансляция того, как проходят выборы в республике, доступна по ссылке

Евгения НАГОРСКАЯ

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