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По данным на 12 часов 9 августа, президентские выборы признаны состоявшимися – явка избирателей превысила 50%. Об этом заявили в ЦИК республики.
Большинство граждан проголосовали в предыдущие дни, поскольку досрочное голосование стартовало еще 4 августа. К утру воскресенье количество проголосовавших уже выросло до 40%.
Журналисты, которые наблюдают за процедурой выборов заявляют, что очереди к некоторым избирательным участкам огромные. В этом году может быть побит рекорд явки за все случаи проведения президентских выборов в Белоруссии.
Текстовая трансляция того, как проходят выборы в республике, доступна по ссылке.
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