По словам окружения, в Минске ей грозило уголовное преследование

Вероника Цепкало уехала из Белоруссии. Это подтвердили в воскресенье, 9 августа, в окружении ее мужа, бывшего претендента на пост президента Республики Валерия Цепкало.

"Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования", – передает "Интерфакс".

ЦИК Белоруссии отказал Цепкало в регистрации 14 июля, забраковав собранные им подписи избирателей. После этого соперник Лукашенко уехал в Россию, а затем вместе с детьми перебрался в Польшу.

При этом его жена осталась в Белоруссии и активно поддерживала другого оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Накануне, 8 августа, в Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской Марию Мороз. После этого сама Светлана покинула собственную квартиру и предпочла провести ночь перед выборами в более безопасном месте.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования за нового президента. Подробности – в онлайн-трансляции "Утро.ру".