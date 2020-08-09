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Вероника Цепкало уехала из Белоруссии. Это подтвердили в воскресенье, 9 августа, в окружении ее мужа, бывшего претендента на пост президента Республики Валерия Цепкало.
"Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования", – передает "Интерфакс".
ЦИК Белоруссии отказал Цепкало в регистрации 14 июля, забраковав собранные им подписи избирателей. После этого соперник Лукашенко уехал в Россию, а затем вместе с детьми перебрался в Польшу.
При этом его жена осталась в Белоруссии и активно поддерживала другого оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Накануне, 8 августа, в Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской Марию Мороз. После этого сама Светлана покинула собственную квартиру и предпочла провести ночь перед выборами в более безопасном месте.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования за нового президента. Подробности – в онлайн-трансляции "Утро.ру".
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