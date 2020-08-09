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Светлана Тихановская, которая на данный момент стала одним из самых серьезных соперников действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, решила накануне выборов покинуть свою квартиру. Ночь кандидат в президенты провела среди своих сторонников и журналистов, сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.
Она заявила, что Тихановской пришлось уехать из дома, поскольку под ее окнами собрались сотрудники правоохранительных органов в гражданском.
"Учитывая, что двух ее помощников самых близких, которые в последнее время в целях безопасности рядом с ней ночевали, изолировали – это начальник штаба Мария Мороз и доверенное лицо Олег Моисеев – чтобы не оставлять ее одну в этой ситуации, ее просто перевезти туда, где … мы все сможем ее защитить", – приводит слова пресс-секретаря РИА "Новости".
Место, где находится Светлана Тихановская остается в секрете, однако отмечается, что там она получит гражданскую защиту.
Напомним, 9 августа в Белоруссии стартовали президентские выборы. "Утро.ру" ведет прямую трансляцию того, как проходит голосование в республике.
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