Проблемы появились сразу у всех операторов в стране

Перед началом президентских выборов по всей стране начались массовые перебои с мобильным интернетом. Люди не могли получить доступ к "Ютуб" и "Телеграм", а также ряду популярных новостных ресурсов.

Как сообщает телеграм-канал "Nexta Live", проблемы с доступом в интернет появились сразу у всех операторов сотовой связи.

Накануне перед выборами в СМИ появилась информация, что сотовую связь будут блокировать по всей стране с утра 9 августа. Частичные перебои появятся уже 8 вечером. Об этом сообщил один из сотрудников белорусской сотовой компании изданию "Московский комсомолец". Об этом распорядились свыше.

Связь планировали отключить даже на окраинах страны, включая городские телефоны.

Подробная трансляция с президентских выборов в Белоруссии доступна по ссылке.