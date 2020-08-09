В Белоруссии заблокировали интернет

В Белоруссии заблокировали интернет
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеНа избирательных участках отрепетировали победу Лукашенко
Проблемы появились сразу у всех операторов в стране

Перед началом президентских выборов по всей стране начались массовые перебои с мобильным интернетом. Люди не могли получить доступ к "Ютуб" и "Телеграм", а также ряду популярных новостных ресурсов. 

Как сообщает телеграм-канал "Nexta Live", проблемы с доступом в интернет появились сразу у всех операторов сотовой связи. 

Накануне перед выборами в СМИ появилась информация, что сотовую связь будут блокировать по всей стране с утра 9 августа. Частичные перебои появятся уже 8 вечером. Об этом сообщил один из сотрудников белорусской сотовой компании изданию "Московский комсомолец". Об этом распорядились свыше. 

Связь планировали отключить даже на окраинах страны, включая городские телефоны. 

Подробная трансляция с президентских выборов в Белоруссии доступна по ссылке

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россиянам напомнили о дополнительной выплате к 1 сентября

Некоторым семьям полагается денежная помощь при подготовке наследников к школе

Посол РФ раскрыл причину иностранной провокации с задержанием россиян в Минске

Дипломат уверен, что сложившаяся история - чья-то "масштабная афера"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей