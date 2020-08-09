Минск оцепили военные

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Технику в центре города заметили местные жители

Въезд в столицу Белоруссии заблокировала военная техника. Бронированные машины не пускают в Минск, пишет телеграм-канал Nexta Live. Технику стянули перед открытием предвыборных площадок в стране. 

Также появилась информация, что у Дворца Республики в столице появились ограждения. Также в центре города появилась военная техника. Об этом пишет издание Tut.by.

Журналистам не удалось выяснить у сотрудников правоохранительных органов, с чем связаны такие меры. 

Трансляция о том, как проходят выборы в Белоруссии доступна по ссылке

Евгения НАГОРСКАЯ

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