Технику в центре города заметили местные жители

Въезд в столицу Белоруссии заблокировала военная техника. Бронированные машины не пускают в Минск, пишет телеграм-канал Nexta Live. Технику стянули перед открытием предвыборных площадок в стране.

Также появилась информация, что у Дворца Республики в столице появились ограждения. Также в центре города появилась военная техника. Об этом пишет издание Tut.by.

Журналистам не удалось выяснить у сотрудников правоохранительных органов, с чем связаны такие меры.

Трансляция о том, как проходят выборы в Белоруссии доступна по ссылке.