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Въезд в столицу Белоруссии заблокировала военная техника. Бронированные машины не пускают в Минск, пишет телеграм-канал Nexta Live. Технику стянули перед открытием предвыборных площадок в стране.
Также появилась информация, что у Дворца Республики в столице появились ограждения. Также в центре города появилась военная техника. Об этом пишет издание Tut.by.
Журналистам не удалось выяснить у сотрудников правоохранительных органов, с чем связаны такие меры.
Трансляция о том, как проходят выборы в Белоруссии доступна по ссылке.
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