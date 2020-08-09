Лукашенко приехал на участок под гармошку - видео

Лукашенко приехал на участок под гармошку - видео
Александр Лукашенко. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действующий президент отдал свой голос на выборах

Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии. Он отдал свой голос в 11 часов утра в Белорусском государственном университете физической культуры – тут лидер традиционно голосует в день избрания президента республики. Его встречали под звуки гармони.  

Президент прибыл на участок в хорошем настроении, шутил с журналистами. После получение бюллетени Лукашенко вручил членам избирательной комиссии цветы и отправился в кабинку для голосования – ее закрывать от людей не стали. 

По данным на 10 утра, явка избирателей составила 45,33%. Значительная часть проголосовала в предыдущие дни – голосование проходило с 4 августа.

Текстовая трансляция с президентских выборов в Белоруссии доступна по ссылке

Евгения НАГОРСКАЯ

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