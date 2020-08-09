Глава Белоруссии раскрыл детали договора с Путиным

Глава Белоруссии раскрыл детали договора с Путиным
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Лидеры стран планируют разобраться со сложившейся ситуацией

После того, как Александр Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах в Белоруссии, он дал интервью журналистам, где заявил, что ему удалось договориться Путиным по поводу задержанных россиян в Минске. 

Накануне выборов главы провели телефонный разговор. Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить скандал, связанный с задержанием 33 "боевиков", которые, по версии белорусских спецслужб, приехали в страну для дестабилизации обстановки в Белоруссии. 

Журналистам показали лишь начало разговора, где стороны выразили надежду, что решить ситуацию удастся мирным путем. Остальная часть переговоров прошла в закрытом режиме. Сразу после завершения звонка Путин созвал Совет безопасности страны – что на нем обсуждал глава неизвестно. 

"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день". На следующий день я получил от президента РФ письмо, по-моему на 5-ти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш СК рассматривает эти факты", – заявил он. 

Лукашенко заявил, что ему удалось договориться с Владимиром Путиным разобраться с задержанными россиянами. Он отметил, что ему "все равно", кто спровоцировал эту ситуацию – Россия или "третья сторона". Власти страны планируют работать "по факту" случившегося, сообщает РИА "Новости". Глава Белоруссии утверждает, что все, кто полагает, будто отношения с Россией абсолютно испорчены – заблуждаются. 

9 августа в республике проходят выборы президента. Подробная трансляция по ссылке

Евгения НАГОРСКАЯ

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