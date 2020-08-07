Путин позвонил Лукашенко после скандала перед выборами

Главы двух стран обсудили задержание россиян в Минске

В пятницу, 7 августа, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент РФ сам позвонил своему коллеге.

Российский лидер заявил Лукашенко, что он заинтересован в сохранении стабильной ситуации внутри Республики. Кроме того, главы государств обсудили задержание россиян в Минске – стороны надеются решить эту ситуацию мирно.

О беседе Путина и Лукашенко сообщается на официальном сайте президента РФ. Как пишет БелТа со ссылкой на пресс-службу президента Республики, помимо ареста россиян политики также обсудили ситуацию с коронавирусом в странах и разработку вакцины.

Напомним, что 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 сотрудника ЧОП, которые остановились в одной из гостиниц столицы Белоруссии перед вылетом в Турцию. Лукашенко усомнился в этой версии и обвинил Москву во лжи.