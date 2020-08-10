Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
587 новости
Светлана Тихановская не признала предварительные итоги голосования на выборах президента Белоруссии, которые ранее озвучил местный ЦИК. Об этом сообщили представители ее штаба.
По их словам, данные с участков по всей стране показывают, что за соперницу Александра Лукашенко проголосовали 70 – 80% граждан, передает РИА "Новости".
Тихановская же сразу после закрытия участков заявила, что большая часть белорусов проголосовала за нее. В ЦИК же рассказали, что Лукашенко поддержали 80,23% населения.
Мужчин скрутили прямо на улице неизвестные в гражданской одежде