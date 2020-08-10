Тихановская отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии

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В штабе соперницы Батьки заявили, что она набрала 70 - 80% голосов

Светлана Тихановская не признала предварительные итоги голосования на выборах президента Белоруссии, которые ранее озвучил местный ЦИК. Об этом сообщили представители ее штаба.

По их словам, данные с участков по всей стране показывают, что за соперницу Александра Лукашенко проголосовали 70 – 80% граждан, передает РИА "Новости". 

Тихановская же сразу после закрытия участков заявила, что большая часть белорусов проголосовала за нее. В ЦИК же рассказали, что Лукашенко поддержали 80,23% населения.

Полина ИВАНОВА

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