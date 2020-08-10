Путин поздравил Лукашенко с победой и заговорил о Союзном государстве

Путин поздравил Лукашенко с победой и заговорил о Союзном государстве
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Президент России рассчитывает на углубление сотрудничества с Белоруссией

Глава России Владимир Путин отправил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на должность президента страны.

Путин выразил надежду на то, что Лукашенко на посту главы государства будет способствовать развитию отношений между Москвой и Минском во всех областях, которые были бы выгодны обеим сторонам. Президент России отметил, что рассчитывает на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства и "наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ".

Путин также надеется на укрепление военно-политических связей, передает РИА "Новости". 

С победой Александра Лукашенко также поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, уточняет БелТА. 

Выборы президента в Белоруссии состоялись накануне, напоминает "МИР24". ЦИК уже огласил предварительные результаты голосования – Лукашенко поддержали 80,23% населения. Однако оппозиция эти данные не признала. После закрытия избирательных участков в Белоруссии начались столкновения.


Полина ИВАНОВА

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