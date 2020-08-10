Белорусский лидер потерял шанс красиво закончить карьеру

Последние события в Белоруссии показали, что Александр Лукашенко потерял поддержку всех слоев общества и проиграл страну. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Он проиграл не только молодежь, но и среднее, и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах, – всю страну", – написал политик в "Телеграм".

Жириновский похвалил белорусов, восставших против диктатуры. При этом действия властей и силовиков назвал "дикостью и позором".

Накануне, 9 августа, в Белоруссии прошел основной день голосования за президента. По предварительным данным, с огромным отрывом победил остающийся на этом посту с 1994 года Лукашенко.

Глава государства уже выступил утром 10 августа, заявив, что приоритетом политики должны оставаться люди, передает "ФедералПресс". Между тем накануне силовики Белоруссии жестко подавляли уличные протесты: против людей применялись шумовые гранаты, резиновые пули. Многих активистов задержали. Сообщается о погибших. В штабе основного соперника Лукашенко Светланы Тихановской уже заявили, что их данные не совпадают с озвученными ЦИК.

Ранее Жириновский предупреждал, что объявление о победе Лукашенко может вызвать бунт в Белоруссии, и рекомендовал бессменному лидеру соседнего государства уйти красиво.