Сняться с выборов и воссоединиться с Россией: Жириновский дал Лукашенко совет

Сняться с выборов и воссоединиться с Россией: Жириновский дал Лукашенко совет
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Республике стоит взять пример с Крыма, считает политик

Александру Лукашенко, который баллотируется на пост президента шестой раз, следует совершить красивый поступок, сняв свою кандидатуру с выборов. Такой совет белорусскому лидеру дал Владимир Жириновский во время выступления на мероприятии.

Лидер ЛДПР назвал власть самым страшным наркотиком, от которого президент не может оторваться. 

"Проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру",

– обратился Жириновский к Лукашенко. Кроме того, политик высказался, что лучшим вариантом для Белоруссии сейчас будет вернуться "к родным берегам" по примеру Крыма, пишет РИА "Новости".

Напомним, что ранее Лукашенко не раз заявлял, что Республика в состав другого государства входить не намерена.

9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента, незадолго до которых в стране начались массовые протесты. Ранее стало известно, что главной сопернице Лукашенко, популярность которой стремительно растет, не дают размещать агитационные плакаты.

Карина СИРАЗОВА

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