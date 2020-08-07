Выход на шестой срок тяжело дался белорусскому лидеру

Большинство граждан Белоруссии отдали свои голоса за действующего президента Александра Лукашенко. Таковы предварительные итоги выборов 9 августа. Впервые за последние 20 лет действующему главе страны пришлось поволноваться за исход голосования.

По данным экзит-полов, за него проголосовали 79,7% белорусов. За главную соперницу Тихановскую отдали лишь 6,8% голосов. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

В пяти регионах за Лукашенко отдали голоса 82% избирателей.

По данным ЦИК Республики, предварительная явка составила 79%.

Еще 40% избирателей проголосовали досрочно.

К выборам были допущены 5 кандидатов: Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и домохозяйка Светлана Тихановской.



Как и ожидалась, основная борьба развернулась между Лукашенко и Тихановской, которая пошла на выборы вместо задержанного за участие в массовых акциях мужа Сергея Тихановского. Вокруг нее сплотился протестный электорат, возмущенный произволом властей. Сторонники Тихановской не скрывали, что голосуют не за нее, а против Лукашенко. Однако этой мотивации не хватило для победы над действующим с 1994 года президентом.

Впрочем, еще до подсчета голосов эксперты и кандидаты говорили, что не сомневаются в победе Лукашенко, учитывая имеющийся у него административный ресурс и введенные ЦИК ограничения для наблюдателей. Однако власти страны утверждают, что все в рамках закона. Жалоб на нарушения в ходе голосования, которые могли бы повлиять на исход выборов, в ЦИК Белоруссии не зарегистрировано.

Окончательные результаты и официальный победитель должны быть объявлены 14 августа.