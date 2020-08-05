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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проиграл выборы еще до их проведения. Такое мнение высказал доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян. По его словам, исход голосования 9 августа не важен – с Лукашенко уже и так все понятно.
В победе Батьки после подсчета ЦИК голосов мало кто сомневается, отметил эксперт. Сильных соперников он устранил, плюс на местах сидят свои люди, которые всегда "нарисуют" правильный результат. Но победа по голосам - это не реальная победа на выборах.
"Победа должна легитимировать власть, укрепить ее, а также обеспечить более сильные позиции в переговорах с внешними партнерами. Ничего из этого нынешний президент Белоруссии не получит", – цитирует "Эксперт" слова политолога.
По мнению аналитика, Лукашенко совершил ошибку, посадив в тюрьму Бабарико и Тихановского. Если бы он продолжил дискредитировать их через прикормленные СМИ, белорусы не получили бы повода устраивать многотысячные митинги протеста.
Более того, жесткие меры в отношении соперников породили слухи в обществе, что "Акела" стал ни на что не годен, что он испугался оппозиции. А история с арестом 33 россиян под предлогом раскрытия заговора боевиков привела к тому, что Лукашенко утратил и симпатии граждан России – а ведь раньше именно белорусский президент возглавлял список самых популярных в РФ иностранных лидеров. Таким образом, даже победив на выборах, он останется в числе проигравших, заключил эксперт.
Ранее в ЦИК Белоруссии пояснили, почему на выборах 9 августа не будет иностранных наблюдателей.
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