Видеокамеры на участках власти Белоруссии также запретили

Иностранных наблюдателей на выборах в Белоруссии практически не будет. Глава Центризбиркома Республики Лилия Ермошина подтвердила, что приглашений представителям ЦИК других стран направлено не было. По ее словам, Минск не в состоянии создать гостям надлежащие условия для проживания, перемещения и работы.

"Мы не можем обеспечить своим коллегам безопасность в условиях пандемии коронавируса", – приводит Sputnik пояснение Ермошиной.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что российских наблюдателей в Белоруссии не будет, поскольку от Минска не пришло приглашение. Не будет в республике и делегаций по линии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы – им разрешение на работу было выдано белорусскими властями слишком поздно.

Впрочем, следить за ходом голосования разрешено иностранным дипломатам, работающим в Белоруссии. Для работы на участках им требуется особая аккредитация. К 3 августа таковых желающих нашлось 35 человек.

На этом фоне количество зарегистрированных внутренних наблюдателей в Белоруссии бьет рекорды – почти 50 тысяч человек. Вот только присутствовать на участках во время голосования они все не смогут. Под предлогом коронавируса ЦИК выставил ограничения: не более трех наблюдателей одновременно в дни досрочного голосования и не более пяти в основной день.

Причем не важно, какие политические силы они представляют – хоть все от одного штаба, это ЦИК Белоруссии уже не интересует, подтвердила Ермошина в комментарии РИА "Новости".

В этих условиях обеспечить прозрачность выборов могли бы камеры видеонаблюдения, установленные на участках для голосования. Однако ЦИК Белоруссии отверг эту идею. По словам Ермошиной, использование технических средств во время выборов противоречит законодательству республики.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев не исключил, что действующие власти могут сорвать выборы 9 августа 2020 г., объявив чрезвычайное положение.