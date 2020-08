Светлана Тихановская нашлась. Штаб соперницы Александра Лукашенко ранее сообщал, что она исчезла после визита в ЦИК Белоруссии. Однако сейчас с политиком все в порядке – она приехала в Литву.

Об этом в своем "Твиттер" сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0