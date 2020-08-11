Соперница Лукашенко сбежала из Белоруссии в Прибалтику

Соперница Лукашенко сбежала из Белоруссии в Прибалтику
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Кандидат в президенты уехала в Литву

Светлана Тихановская нашлась. Штаб соперницы Александра Лукашенко ранее сообщал, что она исчезла после визита в ЦИК Белоруссии. Однако сейчас с политиком все в порядке – она приехала в Литву. 

Об этом в своем "Твиттер" сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. 

Позже он отметил, что Тихановскую удерживали в Белоруссии семь часов, передает LRT.

О пропаже Тихановской в ее штабе рассказали вечером 10 августа. Позже представители кандидата в президенты поведали, что она объявилась, и с ней никаких проблем нет. Об этом стало известно телеграм-каналу Sputnik Беларусь. 

Вечером в понедельник политик приехала в ЦИК Белоруссии подать жалобу из-за выборов. Телеграм-канал NEXTA Live писал, что информация о том, что соперницу Батьки удерживают в здании, может быть провокацией. Однако в ЦИК опровергли эту информацию. Как передавало РИА "Новости", Тихановская спокойно покинула здание. 

В Белоруссии второй день подряд идут протесты из-за результатов выборов президента. В голосовании победил действующий глава Александр Лукашенко. Светлана Тихановская результаты выборов не признала, объявив себя победителем. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что кандидатке на высший пост в Белоруссии пришлось вывезти детей из страны, а на нее саму готовилось покушение. Однако Батька отправил на защиту соперницы охрану. 

Полина ИВАНОВА

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Андрей К.
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