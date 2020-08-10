На соперницу Лукашенко готовилось покушение

На соперницу Лукашенко готовилось покушение
Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционный кандидат должна была стать сакральной жертвой

На домохозяйку Светлану Тихановскую, которая была главным оппонентом главы Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах, готовилось покушение. Об этом заявил председатель КГБ Республики Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.

"Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской", – сказал Вакульчик в эфире местного телевидения.

Незадолго до этого сотрудникам МВД по линии борьбы с экстремизмом удалось перехватить сообщение, что нужна сакральная жертва. По словам главы КГБ, посланник данной информации уже выявлен и скоро будет задержан. Президенту Лукашенко немедленно доложили об инциденте.

Глава государства поручил предоставить Тихановской охрану. Для этой цели были направлены в штаб 120 "подготовленных сотрудников".

"Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", – заметил Вакульчик.

Ранее в понедельник сам Александр Григорьевич рассказал, что в ночь после выборов дал указание направить военных к Тихановской, чтобы там "не убили кого-нибудь". Президент подчеркнул, что организаторам массовых беспорядков в стране "нужна была сакральная жертва". Также он считает, что протесты курируются за границей, в том числе из Польши, Чехии и Великобритании. Они управляют "нашими овцами", уверен бацька.

Варшава уже категорически отвергла данные утверждения Лукашенко.

Напомним, "Утро.ру" еще в середине июля писало о том, что Тихановская вынуждена была из-за угроз со стороны властей, с ее слов, эвакуировать из страны двоих детей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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