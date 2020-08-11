Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода

Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смена власти в Белоруссии неизбежна, но случится не сегодня

Уличные протесты в Белоруссии скоро утихнут, но Александр Лукашенко президентом не останется. Народ ему этого не позволит, убежден доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Он напомнил, что белорусы поддерживали Лукашенко много лет, закрывали глаза на любые его решения. В результате он уверился в своей безнаказанности – допустил ошибку.

"Объявив о победе с результатом 81%, Лукашенко, конечно, плюнул в лицо белорусскому народу", - заявил Суздальцев.

По его мнению, белорусы президенту этого не простят и столь же упрямо, как поддерживали ранее, сейчас будут добиваться его отставки, передает МК. Лидера у этого стихийного протеста нет. Фигура Светланы Тихановской в данной ситуации случайная, она не политик, народ вокруг нее не соберется. Сопротивление белорусов будет тихим: саботаж, блокирование работы чиновников. Полгода – год, и режим Лукашенко прекратит существование, отметил эксперт.

Судя по всему, сам Батька это прекрасно понимает. По данным политолога Валерия Соловья, Лукашенко смог договорится с влиятельными игроками в Республике, а также с Москвой и Пекином, что через год он сам сложит полномочия.

"Лукашенко просил дать ему год на подготовку к уходу. Затем он уйдет", – сказал Соловей.

Он допустил, что нынешний президент Белоруссии может попытаться не сдержать слово, но в этом случае он обречен. Отсрочка на год и добровольная смена власти – вот наилучший выход для него и для страны, хотя, конечно, не все белорусы с этим согласны.

Очередные выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По предварительной оценке ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и остается на шестой срок. Граждане Республики в такой расклад не верят и организуют протестные акции. Их жестко подавляют. Главная соперница президента – Светлана Тихановская – уже покинула страну.

Николай ВИКТОРОВ

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