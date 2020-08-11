Политик приняла "сложное для себя решение"

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение с названием "Я уехала к детям". В ролике оппозиционерка объяснила, почему покинула родину.

Видеоролик опубликован на ютуб-канале супруга Светланы Сергея Тихановского "Страна для жизни".



Политик сообщила, что, несмотря на все перипетии, которые ей пришлось пройти во время президентской кампании, она осталась "слабой женщиной" и приняла "сложное для себя решение", передает "Пятый канал".

На видео оппозиционерка не сообщила, где находится. Она только подчеркнула, что дети – это самое важное, и она осознано приняла решение вернуться к ним. По словам политика, никто не оказывал на нее давление, отмечает URA.RU.

Как рассказывало "Утро.ру" ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил, что сейчас Тихановская находится на литовской территории. Министр иностранных дел прибалтийской страны написал в соцсети, что белорусская политик "в безопасности".

О пропаже соперницы Александра Лукашенко стало известно вечером 10 августа. Об этом заявили в штабе оппозиционерки. Позже представители кандидатки поведали, что она объявилась, и у нее никаких проблем нет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, Светлане Тихановской пришлось увезти детей из Республики, а на нее саму готовилось покушение. Однако действующий глава государства Александр Лукашенко вступился за соперницу и отправил охрану для ее защиты.

