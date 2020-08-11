Проигравшая выборы домохозяйка в новом видеообращении рекомендовала белорусам сидеть дома

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сначала подстрекала людей к беспорядкам, а потом бросила их, сбежав из страны. Так белорусский политолог Петр Петровский оценил решение проигравшей выборы соперницы Александра Лукашенко тайно уехать в Литву.

По его мнению, команда домохозяйки, претендовавшей на пост главы государства, изначально организовывала протесты так, чтобы их самих не могли привлечь к ответственности. Она "накручивала" толпу, настраивала их против политических соперников, ЦИК, правоохранительных органов, а когда появились жертвы, просто сбежала, не предупредив сторонников.

"Действия Тихановской – это самоустранение. Она сбежала, чтобы избежать ответственности за то, что вместе со своими коллегами подстрекала людей к массовыми беспорядкам",

– приводит "Взгляд" мнение сотрудника минского Института философии НАН Петровского.

Ранее Тихановская опубликовала видеообращение, в котором заявила, что предпочла уехать к детям, поскольку является "слабой женщиной". Представители МИД Литвы во вторник, 11 августа, подтвердили, что претендентка на высший пост находится на территории их страны.

Позже в Сети появилось еще одно обращение Тихановской. Читая текст по бумажке, она призвала белорусов прекратить протесты и оставаться дома в безопасности.

Столкновения недовольных победой Александра Лукашенко белорусов с ОМОН продолжаются в Белоруссии вторые сутки. Эксперты предположили, однако, что вскоре массовые беспорядки утихнут. Но Лукашенко не задержится у власти – по некоторым данным, он выторговал себе только год.