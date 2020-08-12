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В Белоруссии задержали двоих россиян. Артема Важенкова и Игоря Рогова обвиняют в участии в массовых беспорядках на территории Республики, пишет БелТА.
Уточняется, что задержаны граждане РФ были ночью с 11-го на 12 августа возле универсама "Рига". Предполагается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Важенков и Рогов находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по Минску по признакам ч. 2 ст. 293 УК Белоруссии ("Участие в массовых беспорядках").
В столице Республики также задержали координаторов протестов. Один из них жил в гостинице "Беларусь", передает телеканал "360". Отмечается, что мужчина – минчанин по происхождению – "руководил сотнями" во время массовых беспорядков.
Ранее "Утро.ру" писало, что Владимир Путин был вынужден признать итоги выборов в Белоруссии. По заверениям одного из политологов, президент нашей страны выбрал наименьшее из зол, несмотря на то что Лукашенко в последнее время открыто отворачивается от РФ и налаживает отношения с США.
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