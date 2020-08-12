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В столице Белоруссии возобновили свою работу социальные сети и мобильный интернет. Мессенджеры были отключены с вечера 9 августа, когда в Республике завершились выборы президента, пишет РИА "Новости".
Сайт "Комсомольская правда" уточняет, что интернет возобновил работу в 06:50 по местному времени.
Напомним, что по итогам голосования президентские выборы выиграл Александр Лукашенко. Он набрал чуть более 80% голосов. После оглашения результатов в Республике начались массовые беспорядки. А соперница Батьки сбежала из страны.
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