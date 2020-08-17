В Вашингтоне увидели прямую угрозу своим самолетам

Сенаторов США сильно разозлил тот факт, что Турция испытывала С-400 на американских истребителях F-16 и F-4.

Как пишет Defense News со ссылкой на свои источники, особенно американским законодателям не понравилось, что это произошло на следующий день после переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана в Белым домом. Конгрессмены заявили, что это выглядит, как намеренная провокация, которая направлена против стран, использующих F-16, в том числе и США.

Как известно, Турция протестировала С-400 против самолетов американского производства дважды неподалеку от Анкары. При этом турки, конечно, не сбивали истребители, а лишь засекали их радаром. Тем не менее, в США эти испытания, как уже было сказано выше, не одобрили.

Турецкое издание Haber7 опубликовало статью на эту тему, перевод которой приводит "Иносми.Ру". В частности, в ней интересны комментарии читателей. Некоторые из них недоумевают, почему в США возмущаются, так как на чем еще испытывать туркам С-400, если F-16 – это основной боевой истребитель страны.