Операция якобы проводится совместно с ВСУ

По информации "Царьграда", Киев готовит в переброске на Украину отрядов радикалов. При этом издание ссылается на пресс-службу народной милиции ДНР. По ее данным, бойцов набирают запрещенная в РФ группировка "Нацкорпус" и Генштаб ВСУ. Сообщается, что предпочтение отдается тем, кто воевал в Донбассе.

"Царьград" перечисляет и требования: возраст 25 – 35 лет, наличие боевого опыта. Также приветствуется проживание с северных областях Украины и свободное владение белорусским языком. Сообщается, что набор личного состава осуществляется для задач, "связанных с риском для жизни за пределами Украины". При этом указывается довольно солидная зарплата в 48 – 50 тыс. грн (130 – 135 тыс. рублей).

Народная милиция ДНР ссылается на данные разведки. Украинские СМИ и официальный Киев по этому поводу ничего не сообщали. Стоит отметить, что руководителем Нацкорпуса является бывший командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий. Ранее он уже высказывался в поддержку белорусов, протестующих против результатов выборов президента Республики.