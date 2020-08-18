Надо обследоваться в психушке: на Украине разразились на свою телерадиокомпанию

Надо обследоваться в психушке: на Украине разразились на свою телерадиокомпанию
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В инциденте не обошлось без российского следа

Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" потребовала провести членам Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) психиатрическое обследование после того, как те отказали 12-летнему школьнику Максиму Ткачуку в регистрации на национальный отбор в детском "Евровидении-2020".

Весной этого года ребенок выступил в красноармейской форме в Лондоне с песней "Смуглянка" из легендарного советского фильма "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова. После этого он стал жертвой травли у себя на родине. Радикалы обвиняют его в том, что тот стал "пропагандировать русский мир", а преподавателей и родителей мальчика назвали "предателями".

В партии отметили, что видеозапись с песней школьника смогла набрать в четыре раза больше голосов, чем у его ближайшего конкурента. Позже с сайта выступление Ткачука удалили. Таким образом, считает фракция, ребенка лишили заслуженной победы. Причина проста, отмечает "Оппозиционная платформа": "пещерная русофобия", ненависть ко всему русскому, советскому народу и его героизму в годы войны.

В партии напомнили, что в 2019 году НОТУ сорвало поездку исполнительницы Maruv на "Евровидение", тем самым показав, что не может учиться на своих позорнейших ошибках. Все этого говорит о полном отсутствии профессионализма и запредельном уровне неадекватности.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии", – указывается в тексте заявления.

Во фракции добавили, что в таком положении вещей виновна действующая власть, возглавляемая президентом Владимиром Зеленским, который продолжает националистскую кампанию Петра Порошенко. По этой причине президент и его окружение должны уйти в отставку.

Ранее стало известно, что Украинская пограничная служба отказала российской певице Глюкозе во въезде. Артистке запретили посещение Незалежной на три года из-за поездки в Крым.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Держитесь подальше: США попытались осадить Россию из-за "вмешательства" в дела Белоруссии

Америка захотела стать защитницей суверенитета Республики

Версию о "втором" виновнике в деле MH17 разгромили

Заявления о сговоре между Нидерландами и Украиной - лишь способ получить популярность, считает политолог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей