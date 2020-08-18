В инциденте не обошлось без российского следа

Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" потребовала провести членам Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) психиатрическое обследование после того, как те отказали 12-летнему школьнику Максиму Ткачуку в регистрации на национальный отбор в детском "Евровидении-2020".

Весной этого года ребенок выступил в красноармейской форме в Лондоне с песней "Смуглянка" из легендарного советского фильма "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова. После этого он стал жертвой травли у себя на родине. Радикалы обвиняют его в том, что тот стал "пропагандировать русский мир", а преподавателей и родителей мальчика назвали "предателями".

В партии отметили, что видеозапись с песней школьника смогла набрать в четыре раза больше голосов, чем у его ближайшего конкурента. Позже с сайта выступление Ткачука удалили. Таким образом, считает фракция, ребенка лишили заслуженной победы. Причина проста, отмечает "Оппозиционная платформа": "пещерная русофобия", ненависть ко всему русскому, советскому народу и его героизму в годы войны.

В партии напомнили, что в 2019 году НОТУ сорвало поездку исполнительницы Maruv на "Евровидение", тем самым показав, что не может учиться на своих позорнейших ошибках. Все этого говорит о полном отсутствии профессионализма и запредельном уровне неадекватности.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии", – указывается в тексте заявления.

Во фракции добавили, что в таком положении вещей виновна действующая власть, возглавляемая президентом Владимиром Зеленским, который продолжает националистскую кампанию Петра Порошенко. По этой причине президент и его окружение должны уйти в отставку.

Ранее стало известно, что Украинская пограничная служба отказала российской певице Глюкозе во въезде. Артистке запретили посещение Незалежной на три года из-за поездки в Крым.