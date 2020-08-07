Пограничники отправили певицу назад в Минск, откуда она и прилетела

Украинская пограничная служба отказала Глюкозе во въезде. Певице запретили посещение Незалежной на три года из-за поездки в Крым.

Наталья Чистякова-Ионова прилетела в Киев рейсом из Минска. На паспортном контроле ее стали опрашивать пограничники, и выяснилось, что артистка "нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный ее страной Крымский полуостров".

"В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году", – сообщается на сайте погранслужбы Украины.

Во время допроса Глюкоза заявила, что приезжала в Крым из Москвы по приглашению организаторов, и не помнит, в каком именно из городов на полуострове была.

Получившую отказ певицу отправили назад, в Белоруссию.

Стоит отметить, что в украинскую базу данных "Миротворец" попали многие российские исполнители и актеры, которых Киев считает "агентами Кремля". Не так давно пограничная служба Украины запретила въезд экс-солистке "Ленинграда" Василисе Старшовой.