Зеленский провел ночь с военными

Зеленский провел ночь с военными
Владимир Зеленский. Фото: APUkraine/ twitter.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной с ними ел, пил и по-простому общался

Президент Украины Владимир Зеленский переночевал с военнослужащими ВСУ, которые находятся на линии  разграничения в Донбассе. Об этом сообщает "Страна.ua".

По словам лидера нации, он захотел понять, как простые бойцы живут на фронте, а также проверить соблюдение режима перемирия. Пан Зеленский заметил, что ему привычнее откровенно разговаривать с людьми и, если нужно, выпить с ними. Также он подчеркнул, что Киев не собирается ничего сдавать в Донбассе.

"У нас сильная, мощная армия. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи", – поведал глава государства.

Военнослужащие были очень воодушевлены, поскольку предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко никогда не проводил ночь с ними на передовой, добавил глава Незалежной.

Напомним, Владимир Александрович прибыл в Донецкую область накануне. Кроме прочего, он вручал там награды бойцам ВСУ.

Сегодня Офис президента сообщил, что лидер нации второй день находится в зоне проведения ООС, за это время он уже проехал свыше 100 км линии разграничения.


"Глава государства лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует", – говорится в "Твиттер" администрации.

К посту приложено фото идущего в траншее пана Зеленского в бронежилете и каске.

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Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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