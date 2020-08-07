Киевский стратег придумал четыре способа победить Москву

Украина в состоянии соорудить грязные ядерные бомбы из отходов и с их помощью атаковать Россию. С таким предложением выступил некий украинский "военный эксперт" Максим Кухар в эфире интернет-канала UkrLife.

Сей специалист придумал целых четыре сценария "победы над РФ".



Во-первых, считает он, можно забросать Россию ядерным мусором, для чего понадобится "несколько десятков миллиардов долларов". Для создания подобного оружия он предложил использовать советские СС-20 и начинить их ядерными отходами. Таких ракет можно сделать аж с полтысячи, заметил украинец.

"Этот будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях", – сказал пан Кухар.

Вторым беспроигрышным вариантом он назвал создание "пять-семь-десять тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности", которые у США – нынешних любимцах Незалежной – базируются на эсминцах. С таким оружием Киеву не будет страшна никакая Москва, полагает эксперт.

"Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента (Владимира) Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века", – пригрозил пан Кухар.

Данный план также обойдется Украине в "несколько десятков миллиардов долларов", подсчитал специалист.

Третий вариант спасения соборной Кухар видит в усилении Вооруженных сил страны, а четвертый - во вхождении Украины в западные военные блоки и коалиции, которые противостоят России.

Пользователи в комментариях особо обратили внимание на предложение забросать РФ ядерными бомбами и обратить нашу страну в средневековые времена. Они задались вопросом, задумывался ли украинский стратег об ответной реакции Москвы (пунктуация и орфография сохранены оригиналов):

"И эксперту не приходит в голову, что Россия может ответить. Типа а нас за що?", "Мы ж не сможем ответить потому как будем в средних веках,эксперт не соврёт", "Почаще приглашайте таких гостей, а то скучновато у вас без шизов", "Таких надо на корпоративы приглашать, успех гарантирован, все валятся будут под столом и разберут на цитаты", "Теперь Путин ну точно не нападёт....Страх и ужОс поселился в его сердце".

Ранее сегодня "Утро.ру" писало о развенчании в Незалежной "мифов" со стороны РФ, которые касаются украинского ракетного комплекса "Нептун". В Киеве встали на защиту своего оружия, доказывая, что оно имеет корни не советского ВПК, а изобретено в короткие сроки конструкторами соборной.