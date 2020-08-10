"Славят Украину": Киев запер граждан Незалежной в Крыму

"Славят Украину": Киев запер граждан Незалежной в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сотни людей оказались отрезаны от дома и рискуют лишиться работы

Решение закрыть границу Украины с Крымом могли принять только идиоты. Об этом заявил киевский журналист Александр Зубченко, комментируя огромные толпы людей, которые не могут вернуться домой с полуострова.

На территорию Украины из Крыма нельзя будет попасть как минимум до сентября. Такое решение приняли в Киеве 8 августа. Официальная причина – распространение коронавируса на полуострове. Дескать, власти выполнили рекомендацию эпидемиологов. Другая версия, неофициальная, но более популярная в Сети, – Киев решил наказать лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который с семьей уехал на крымскую дачу.

На самом деле Медведчуку от запрета не жарко, не холодно. У него украинский паспорт, он спокойно сможет вернуться домой, пусть и отсидев потом положенный двухнедельный карантин. А вот множество простых людей с Украины, которые поехали навестить живущих в Крыму родственников, оказались в очень неприятной ситуации. Непредвиденная задержка может оставить их без работы.

"Авторы блокады - чистые и незамутненные идиоты, поскольку создали проблемы десяткам тысяч украинцев, которые находятся в настоящее время в Крыму", – приводит "Политнавигатор" мнение Зубченко.

По словам журналиста, у неожиданно закрытых пунктов пропуска из Крыма на Украину собрались толпы людей. Они стоят на жаре и на все лады "славят" киевскую власть. "Поют гимн Украины и пишут на листочках разнообразные пожелания счастья", – сыронизировал Зубченко, предсказывая, как такая ситуация отразится на и без того упавшем рейтинге президента Владимира Зеленского.

Ранее выяснилось, что Медведчук – не единственный украинский политик, предпочитающий проводить отпуск в российском Крыму.

Николай ВИКТОРОВ

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