Киев ищет способы подешевле обновить военный авиапарк

ВВС Украины останется без самолетов, если в срочном порядке не закупит новую авиацию. К 2025 г. военным придется списать практически все Су-27 и МиГ-29, доставшиеся еще в наследство от СССР. Ранее Киев заявлял об амбициозных планах пересадить летчиков ВСУ на самолеты НАТО. Но скорее всего, контракт будет заключен с Бразилией. Объявить об этом стороны могут до конца 2020 года.

Одномоторный бразильский Embraer EMB-314 Super Tucano называют "штурмовиком для бедных". Он был сконструирован для борьбы с повстанцами. Его вооружение представляет собой два 12,7-мм пулемета FN Herstal M3. Кроме того, он может нести кассетные и зажигательные бомбы и ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", пишет "Репортер".

Конечно, Super Tucano не может конкурировать с современными истребителями, но у него есть неоспоримое достоинство – его цена. В зависимости от комплектации одна такая машина стоит 10 до 14 млн долларов. Так что Киев в ближайшее время должен определиться с реальными угрозами и решить, нужно ли ему тратить колоссальные деньги на самолеты натовского образца или обойтись бразильскими, которые могут вполне успешно применяться в локальных конфликтах.

Ранее сообщалось, что Киев готов закупить американские F-16 и шведские Saab на 7,5 млрд долларов. Деньги предполагалось взять в кредит у МВФ.