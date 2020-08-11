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Сотрудники органов госбезопасности Украины задержали граждан, которые собирали и передавали секретные данные кураторам из других государств. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Незалежной во вторник, 11 августа.
Шпионом оказался действующий офицер СБУ, а курьером – бывший военный. Обоих задержали. Судя по фото, гостайны были спрятаны в желейных конфетах производства Roshen.
Украинцы подозреваются в госизмене. Им грозит до 15 лет лишения свободы. На кого работали шпионы, не сообщается.
Ранее на Украине задержали капитана, который передавал военные секреты Незалежной российской стороне.
Немецкие бизнесмены готовятся к потере средств, вложенных в строительство газопровода
Граждан РФ обвинили в шпионаже и выдворили из страны