Спецслужбы Украины нашли секретную информацию в конфетах Roshen

Спецслужбы Украины нашли секретную информацию в конфетах Roshen
Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве разоблачили шпионскую сеть

Сотрудники органов госбезопасности Украины задержали граждан, которые собирали и передавали секретные данные кураторам из других государств. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Незалежной во вторник, 11 августа.

Шпионом оказался действующий офицер СБУ, а курьером – бывший военный.  Обоих задержали. Судя по фото, гостайны были спрятаны в желейных конфетах производства Roshen.

Украинцы подозреваются в госизмене. Им грозит до 15 лет лишения свободы. На кого работали шпионы, не сообщается.

Ранее на Украине задержали капитана, который передавал военные секреты Незалежной российской стороне.

Николай ВИКТОРОВ

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