В Киеве разоблачили шпионскую сеть

Сотрудники органов госбезопасности Украины задержали граждан, которые собирали и передавали секретные данные кураторам из других государств. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Незалежной во вторник, 11 августа.

Шпионом оказался действующий офицер СБУ, а курьером – бывший военный. Обоих задержали. Судя по фото, гостайны были спрятаны в желейных конфетах производства Roshen.

Украинцы подозреваются в госизмене. Им грозит до 15 лет лишения свободы. На кого работали шпионы, не сообщается.

Ранее на Украине задержали капитана, который передавал военные секреты Незалежной российской стороне.