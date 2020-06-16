Украина поймала шпионившего для России командира боевого корабля

Украина поймала шпионившего для России командира боевого корабля
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
На Украине заявили, что офицер получил паспорт РФ

Спецслужбы Незалежной рассказали, что задержали командира боевого корабля. По мнению СБУ, офицер уехал в российский Крым, где начал работать на местные спецслужбы. После этого капитан второго ранга вернулся на свой корабль и тайно стал собирать секретную информацию, чтобы потом передать ее россиянам.

При этом, как пишет пресс-служба украинского ведомства, командир корабля собирался уволиться из рядов ВСУ, а затем перебраться в Крым, чтобы там жить.

Мужчину задержали, лишив работы, также у него якобы нашли запрещенную для передачи другому государству данные. 

Раннее "Утро.ру" рассказывало о шпионской истории в Харькове. Там, местные спецслужбы вычислили "перебежчика", который передавал России информацию об военных Незалежной. 

Полина ИВАНОВА

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