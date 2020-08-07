На Украине заявили, что Кремль попросту пытался оправдаться перед народом заявлениями о создании "Нептуна" на базе советских ракет

Украинский ракетный комплекс "Нептун", которому приписывают способность за считанные секунды уничтожить Крымский мост, в Москве называют аналогом X-35. После публикации ряда видео с испытаниями заявили, что на Украине попросту создали ракету на основе советского оружие, которое оставалось в стране в числе военных запасов. Однако конструкторы агенства "Луч", которое занимается разработкой проекта уверяют, что смогли с нуля сделать ракету за столь короткий срок.

Как рассказал генеральный директор "Луча" Олег Коростелев изданию Defence Express, миф о происхождении "Нептуна" растиражировал Кремль.

"Надо было что-то придумать, чтобы объяснить населению, как Украине удалось за несколько лет создать то, на что у СССР ушло 20 лет", – говорит он.

Коростелев уверяет, что все ракеты имеют между собой общие черты. Российская X-35 будет также похожа и со шведской RBS-15, и с турецкой Atmaca, поскольку построены по одной схеме. Но детали, которые используются при создании, отличаются.

"И "Нептун" это такая же уникальная ракета собственной разработки", – подчеркивает он.

По словам Коростелева, Украина может производить Р-360 серийно за 9 месяцев. В ближайшее время дивизион "Нептунов" будет готов к размещению уже в 2021 году.

Ранее в Сети появилось видео с испытаний уничтожителя Крымского моста, однако военные не поверили в его правдивость. Они обнаружили сомнительные детали и следы монтажа.