Военный увидел "подрисовывания" и монтаж

Российский капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков назвал "фальшивкой" видео с испытаний украинского противокорабельного комплекса "Нептун". По его мнению, ракета, пронзившая сетку на "барже", должна была опрокинуть "строительные леса", на которых она держалась.

Кроме того, он отметил, что Р-360 не оставляет тени на воде, а при "более крупном увеличении" можно увидеть, что та область, где должна была быть тень, "подозрительно размыта". Затем ракета попадает в цент мишени, и тень неожиданно появляется. По словам Трифоненкова, которые приводит "Свободная пресса", ее прорисовали.

Кроме того, мощная волна сжатого воздуха от ракеты должна была врезаться в борт баржи и и вызвать волнение на водной поверхности, но этого почему-то не произошло.

Сомнения у капитана вызывает и сама конструкция ракеты, а точнее ее крылья, которые "крепятся то ли на трех болтах в потайной головкой" и лететь с ними ракета якобы не может.

Вероятно, Трифоненков имел в виду видео, которое опубликовало в апреле украинское издание Defense Express. В нем ракета рвет сетку над "баржей" и устремляется дальше. Потому, что в видео, выложенным КБ "Луч", ракета попадает в посудину, на которую поставлены контейнеры, после чего часть из них рушится в воду. Видео выглядит довольно реалистично. Что касается первого, его также читатели пусть просмотрят сами и решат, был ли в нем монтаж и "подрисовывание".

Но необходимо признать: в российских СМИ нарочито очерняется произведенное Украиной оружие, хотя оно проектировалось в бывших советских КБ, а строилось на заводах с богатой историей. Так, военный эксперт Виктор Мураховский подтвердил "Утро.Ру", что ракета Р-360 строилась согласно еще советской документации по образцу Х-35.

В Киеве еще уверяют, что усовершенствовали головку самонаведения, правда в Москве в это поверить наотрез отказываются. В любом случае, очень недальновидно и даже опасно недооценивать эффективность украинского вооружения, которое долгое время создавалось бок о бок с российским.

К сожалению, военные РФ практически не выкладывают видео с испытаний, где ракета попадает или не попадает в цель. А это было бы любопытно увидеть, особенно, ракету "Циркон" или ту же модернизированную Х-35.