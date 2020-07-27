Украинцы теперь задаются вопросом: он призвал протестовать против Зеленского или Эрдогана

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" призвала выйти сегодня на митинг против "капитуляции" Киева перед Москвой в Донбассе. При этом сам "шоколадный король" всея Незалежной вместе с семьей отправился в турецкий Бодрум.

Отметим, что на акцию созвала украинцев соратница пана Порошенко депутат Верховной рады София Федина. Певица записала видеообращение и опубликовала его в своем "Фейсбуке".

"Мы строили нашу армию и сегодня мы готовы ее защищать. Вам не запретить нам держать оборону", – заявила пани Федина и призвала украинцев в разных городах выходить на митинги.

Однако в комментариях некоторые соотечественники обратили внимание народной избраннице на тот факт, что лидер ее партии укатил за границу. Возможно, с сарказмом отмечают пользователи, пан Порошенко выйдет на акцию в Турции (пунктуация и орфография сохранены оригиналов):

""А в Бодруме Петр Алексеевич с семьей тоже выйдут сегодня протестовать ???", "Тебе сколько заплатили девушка порох сбежал в Турцию а она руководит", "Да когда же ты успокоишься! Уже противно слушать. Давай петра и всех желающих и на передовую. Тебе что– нравится война? От кого бороныты.? Хватит со своим начальником мутить воду"".

Как пишет телеграм-канал "FRONTовые заметки", в "предательстве и цинизме Порошенко обошел даже Мазепу". Издание "Украина.ру" с юмором предположило, что, возможно, Петр Алексеевич "собирается протестовать не против Зеленского, а против (президента Турции Реджепа) Эрдогана".

Добавим, весь нынешний нервный сыр-бор у ура-патриотов Незалежной начался после сообщений о воскресном звонке Владимира Александровича главе РФ Владимиру Путину, в ходе которого они обсудили урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. В частности, лидеры обеих стран говорили о дополнительных мерах по прекращению огня, которые вступили в силу с 27 июля. Подчеркнем, что телефонный диалог состоялся по инициативе Киева.

Украинские националисты всех мастей тут же назвали "достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения" обстрелов в мятежном регионе страны капитуляцией Незалежной.

