Зеленский решился позвонить Путину

Зеленский решился позвонить Путину
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президенты Украины и России обсудили урегулирование в Донбассе

Владимир Зеленский позвонил в воскресенье Владимиру Путину. В ходе разговора российский лидер заявил, что озвученная его украинским коллегой позиция о том, что альтернативы минским договоренностям сейчас нет, должна проявиться в действиях Киева.

Путин также отметил, что постановление Верховной рады о том, чтобы провести местные выборы в 2020 г., угрожает перспективам урегулирования ситуации на Донбассе. Путина также обеспокоили слова Украины о том, что "Комплекс мер" по вопросу Донбасса нужно пересмотреть. 

Президенты России и Украины также затронули вопрос разминирования, разведения сил, а также появление новых КПВВ на линии соприкосновения и другие вопросы. Путин и Зеленский позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня, которые удалось согласовать контактной группе. 

Лидеры также обсудили ситуацию с пандемией, говорится на сайте Кремля. По информации офиса президента Украины, главы государств также поговорили про решение вопроса об освобождении удерживаемых лиц, закон о децентрализации Незалежной, закон о местном самоуправление в Донбассе, который сейчас только разрабатывается. 

В конце мая Зеленский признал, что решить конфликт на Донбассе без поддержки Путина ему не обойтись, поэтому он решился на двусторонние переговоры. 

Полина ИВАНОВА

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