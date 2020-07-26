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Владимир Зеленский позвонил в воскресенье Владимиру Путину. В ходе разговора российский лидер заявил, что озвученная его украинским коллегой позиция о том, что альтернативы минским договоренностям сейчас нет, должна проявиться в действиях Киева.
Путин также отметил, что постановление Верховной рады о том, чтобы провести местные выборы в 2020 г., угрожает перспективам урегулирования ситуации на Донбассе. Путина также обеспокоили слова Украины о том, что "Комплекс мер" по вопросу Донбасса нужно пересмотреть.
Президенты России и Украины также затронули вопрос разминирования, разведения сил, а также появление новых КПВВ на линии соприкосновения и другие вопросы. Путин и Зеленский позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня, которые удалось согласовать контактной группе.
Лидеры также обсудили ситуацию с пандемией, говорится на сайте Кремля. По информации офиса президента Украины, главы государств также поговорили про решение вопроса об освобождении удерживаемых лиц, закон о децентрализации Незалежной, закон о местном самоуправление в Донбассе, который сейчас только разрабатывается.
В конце мая Зеленский признал, что решить конфликт на Донбассе без поддержки Путина ему не обойтись, поэтому он решился на двусторонние переговоры.
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