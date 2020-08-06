Лидера Незалежной в Донбассе встретили с нецензурными плакатами

Президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего сегодня на линию разграничения где-то в Донецкой области, и выступившего там с громкой речью о перемирии, тут же вернули в реальность одним матерным плакатом.

Смысл обращения украинских силовиков цензурной лексикой звучит примерно так: "Перемирие наступит, когда вы все сдохнете".

Отметим, пан Зеленский прибыл в Донбасс проинспектировать состояние режима тишины и для вручения госнаград военнослужащим ВСУ. Глава государства заявил, что Киев сейчас делает все, чтобы перемирие не нарушалось.

"Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался", – цитирует его слова пресс-служба офиса президента.

При этом Владимир Александрович подчеркнул, что "возможно все – это жизнь". Пан Зеленский отметил,что если бы все зависело только от украинской стороны, "уверен, это был бы сейчас принципиальный режим тишины".

"И мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам окончания войны", – резюмировал лидер Незалежной.

На духоподъемную речь пана Зеленского отреагировали украинские силовики. В Песках они вывесили весьма яркий и однозначный плакат, на котором написано:

"Перемирие настанет, когда вы все ... (люди нетрадиционной ориентации – ред.) сдохнете".

Авторы телеграм-канала "Зрада чи Перемога", обращаясь к украинскому гаранту, задаются вопросом, какая же сторона вывешивает на своей территории флаг с фашистской свастикой и подобной подписью.