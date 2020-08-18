Истребители поставили под громоотводы, словно дома

В США оригинальным способом решили проблему с попаданием молний в истребитель F-35A, о которой сообщалось ранее.

Как пишет журнал The Drive, на военном аэродроме в штате Висконсин устновили специальные громоотводы на для защиты самолетов на взлетной полосе. По иронии судьбы, истребитель, носящий имя "Молния" (Lightning II) оказался крайне уязвимым перед природными электрическими разрядами.

Поэтому, в ходе учений Northern Lightning, военные решили пойти на маленькую хитрость, защитив дорогостоящие машины, напичканные электроникой довольно простыми громоотводами. The Drive опубликовал фотографии пяти F-35A, стоящих под тремя громоотводами. Журналисты предполагают, что это версия портативной PLP-38-MOB производства компании LBA Technology. Данная модель уже используется Корпусом Морской пехоты для защиты своих F-35B.

Опасность во время грозы представляет бак F-35, в котором могут накапливаться пары топлива. Удар молнии может привести к серьезному пожару или даже взрыву. Кроме того, композитный корпус самолета тоже представляет опасность во время грозы. На истребителе стоит защитная бортовая система, но по данным военных, она не обеспечивает безопасности. И после того удар молнии повредил трубки, соединяющие систему генерации инертного газа (On-Board Inert Gas Generation System) с топливным баком, полеты F-35 даже временно прекратили.