США хитрым способом защитили F-35 от молний

США хитрым способом защитили F-35 от молний
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Истребители поставили под громоотводы, словно дома

В США оригинальным способом решили проблему с попаданием молний в истребитель F-35A, о которой сообщалось ранее.

Как пишет журнал The Drive, на военном аэродроме в штате Висконсин устновили специальные громоотводы на для защиты самолетов на взлетной полосе. По иронии судьбы, истребитель, носящий имя "Молния" (Lightning II) оказался крайне уязвимым перед природными электрическими разрядами.

Поэтому, в ходе учений Northern Lightning, военные решили пойти на маленькую хитрость, защитив дорогостоящие машины, напичканные электроникой довольно простыми громоотводами. The Drive опубликовал фотографии пяти F-35A, стоящих под тремя громоотводами. Журналисты предполагают, что это версия портативной PLP-38-MOB производства компании LBA Technology. Данная модель уже используется Корпусом Морской пехоты для защиты своих F-35B.

Опасность во время грозы представляет бак F-35, в котором могут накапливаться пары топлива. Удар молнии может привести к серьезному пожару или даже взрыву. Кроме того, композитный корпус самолета тоже представляет опасность во время грозы. На истребителе стоит защитная бортовая система, но по данным военных, она не обеспечивает безопасности. И после того удар молнии повредил трубки, соединяющие систему генерации инертного газа (On-Board Inert Gas Generation System) с топливным баком, полеты F-35 даже временно прекратили.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Проблемы с мимикой и головные боли: Лукашенко держится на обезболивающих

Политолог объяснил странное поведение президента на публике

Штаб Тихановской представил "переходное" правительство Белоруссии

Оппозиция определилась с кандидатами на "трансфер" власти после Лукашенко. Последний назвал это попыткой госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей