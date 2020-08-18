Бой подо льдом: российские подводники удивили американцев

Бой подо льдом: российские подводники удивили американцев
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В ВМФ придумали новый способ запускать ракеты

Американские журналисты восхитились находчивостью российских подводников. Они изобрели новый способ запуска межконтинентальных ракет из Северного Ледовитого океана сквозь многометровую толщу льда.

До сих пор известны два варианта решения этой задачи: поиск существующей полыньи и взлом ледяной шапки при помощи корпуса подлодки, пишет Forbes.

Однако в ходе потенциальной ядерной войны эти способы не годятся, поскольку время может не позволить субмарине выйти за пределы толщи льда и найти точку старта. В данном случае у противника будут дополнительные минуты для обнаружения и уничтожения подлодки, прежде чем она сможет запустить свои ракеты. А пробивая лед корпусом, субмарина может его повредить.

У ВМФ России появилась яркая идея: запустить ракету с осколочно-фугасной боевой частью, чтобы пробить дыру во льду, через которую может пройти баллистическая ракета.

Такие "ракеты-ледоколы" разработаны для АПЛ типа "Борей" и "Ясень", испытания которых прошли в 2014 году. Сначала исследователи стреляли невооруженными снарядами, полагая, что во время пуска они пробьют лед, однако теперь ракеты оснащены фугасными боеголовками.

К счастью, шансы, что российские подлодки запустят ракеты с ядерными боеголовками, что означало бы начало Третьей мировой войны, невелики, отмечается в статье. Но способность запускать снаряды через толстый лед может иметь более практическое применение для менее апокалиптических конфликтов, резюмирует автор.

Накануне "Утро.ру" сообщало о тревогах властей Ирландии из-за того, что Силы обороны страны обнаружили у берегов Республики российские субмарины. В Дублине сокрушаются, что не в состоянии не только отслеживать проходящие суда, но даже обнаруживать их.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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