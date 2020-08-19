Великобритания объявила об усилении военной поддержки Украины

Великобритания объявила об усилении военной поддержки Украины
Фото: flickr.com/defenceimages
Лондон обучит моряков Незалежной современному морскому бою

Великобритания объявила об усилении военной поддержки Украины. Министр обороны Бен Уоллес во время визита в Киев 17 августа подтвердил, что Королевский флот будет координировать обучение личного состава ВМС Незалежной, а также Канады, Дании и Швеции.

Как пишет Defense News, фактически это означает, что британские морские офицеры будут обучать украинских моряков навигации, оперативному планированию, водолазной работе и наблюдению за кораблями вероятного противника. Скорее всего, украинце обучат использовать вооружение и системы, состоящие на вооружении британских кораблей.

Наконец, Уоллес заявил, что намерен отправить боевые корабли к берегам Украины. Так, в прошлом году эсминец Королевских ВМС типа 45 HMS Duncan уже швартовался в порту Одессы в рамках учений НАТО Sea Breeze.

Пока больше всех помогает Киеву Госдеп. Ранее американцы продали украинцам 16 патрульных катеров Mark VI за $600 миллионов. После событий 2014 года флот Украины катастрофически уменьшился – на 70%, – поэтому даже такие катера сейчас важны для Украины.

Теперь активно помогать Незалежной начали и англичане. В прошлом году они развернули целую группу кораблей в Черном море в рамках операции "Орбитал". Делалось это с целью "недопущения агрессии России со стороны моря". Британцы продолжают обучать украинских военных. Всего они подготовили 18 тысяч военнослужащих Незалежной. 

Александр ИЛЬИН

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