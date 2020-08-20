Президент Украины показал свою храбрость на публике

Владимир Зеленский съездил в Запорожье, где побывал на казацком представлении. Во время шоу главе Незалежной предложили испытать себя на прочность и пройти тест на смелость. Шокированная охрана лидера украинцев, по сообщениям очевидцев, была категорически против. Однако президент не послушал своих телохранителей.

Для трюка ему нужно было вытянуть руку и на ладонь положить огурец. Казак с саблей должен был разрезать овощ с размаху.

Как пишет издание News.One, Зеленский с радостью согласился на это испытание, хотя перед трюком и спросил в шутку, все ли будет в порядке.

Казак, как видно в ролике, опубликованном в ютуб-канале TOROS, сначала прицелился, а затем замахнулся саблей и четко разрубил огурец, не повредив руку президента, передает "Пятый канал". После этого зрители взорвались аплодисментами.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Владимир Зеленский провел ночь с военными.